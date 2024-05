John Krasinski se boji odziva hčerk na svoj nov film

OGLAS

John Krasinski se običajno ne zmeni za kritike, toda za svoj novi film se boji odziva dveh ljudi, svojih dveh hčera. "Nikoli v življenju me ni skrbelo za dve recenziji več," je igralec in režiser povedal za tujo tiskovno agencijo v nedavnem intervjuju. Tokrat pa je drugače: "Resnično sem prestrašen. Upam, da bo šlo dobro."

Ryan Reynolds in John Krasinski. FOTO: AP icon-expand

Animirani film z naslovom If govori o mladem dekletu, ki jo igra Cailey Fleming, in njenem sosedu, v vlogi katerega je nastopil Ryan Reynolds. On namreč lahko vidi namišljene prijatelje vseh, vključno s tistimi, ki so jih pustili v preteklosti. Film je ena izmed glavnih studijskih izdaj tega poletja, predvajati se bo začel 17. maja. Večino filma so posneli v New Yorku z oskarjem nagrajenim kinematografom Januszom Kaminskim. Film združuje snemanje v živo z animacijo likov, ki so jim glas posodili številni znani, vključno s Stevom Carellom, Phoebe Waller-Bridge, Mattom Damonom, Jonom Stewartom, Mayo Rudolph in pokojnim Louisom Gossettom ml. Ideja, da bi posnel film o namišljenih prijateljih, se je razvila, medtem ko se je družil s svojimi otroki, ki jih ima z igralko Emily Blunt. Sprva je zvenela le kot zabavna, družini prijazna ideja, ki se je kmalu razvila v resničnost. "Moji otroci so izjemno domiselni," je dejal Krasinski. "Vedno sem govoril Emily: 'Želim si, da bi v svet domišljije lahko odpotovali tudi sami, vsaj za malo.'"

Igralka Cailey Fleming z risanim junakom. FOTO: AP icon-expand

Pogodbo o snemanju so podpisali že leta 2019, potem pa je udarila pandemija, v kateri je kot mnogi starši tudi igralec videl, kako se svetovi njegovih hčera dramatično spreminjajo. "Začeli sta postavljati vprašanja, kot so: 'Ali bova v redu?' 'Kaj se dogaja?' In zgrabila me je panika. Odločil sem se, da nekaj storim glede tega. Takrat me je prešinilo, da si želim ta film posneti na bolj globoki ravni, da je zgodba globlja od zgolj namišljenih prijateljev." Ko je začel raziskovati psihologijo namišljenih prijateljev, je začel razumeti, da to niso le muhaste stvaritve. Pravzaprav so bili mehanizmi obvladovanja za "presnovo" vsakdanjega življenja, pa naj gre za nasilneže v šoli, ločitev doma, projekcijo sanj in ambicij ali poljubno število stresorjev, ki se znajdejo v mladih glavah. "Ko sem ugotovil, da imamo opravka z nekaterimi stvarmi na visoki ravni, nekaterimi zelo namišljenimi, vnetljivimi stvarmi, sem si mislil, da je to res zelo razburljivo," je dejal. "Vedel sem, da smo na poti do nečesa posebnega in želel sem to vzeti, kar se da resno." Za vlogo mladega dekleta Bee je Krasinski izbral takrat 15-letno Cailey Fleming, igralko, ki jo bodo oboževalci serije Živi mrtveci poznali kot Judith Grimes. Igralka je takrat ravno zaključila s snemanjem 11. sezone serije in se pripravljala na odmor ter vrnitev v srednjo šolo, ko je prejela klic, da Krasinski želi, da pride na avdicijo. "Nikoli nisem imela glavne vloge v filmu," je dejala Cailey in dodala: "Bila sem tako živčna, vendar si ne bi mogla želeti boljše igralske zasedbe ali ekipe."

Izsek iz animiranega filma If. FOTO: AP icon-expand

Pri ustvarjanju filma, kjer bo večina likov dodanih v postprodukciji, se je Krasinski potrudil zagotoviti, da ne igrajo le s teniškimi žogicami kot rezervisti. Včasih je imel lutke, sliko ali celo prijatelja, ki bi bil Carellov lik, Blue. Drugič je preprosto vskočil in to naredil sam, saj je poleg režiranja igral še lik Beinega očeta. "Cailey je na ravni Meryl Streep. Lahko bi igrala s hrenovko na palčki," je dejal in dodal: "Bil sem tam, igral sem s teniško žogico. Preprosto poskušate ustvariti svet, v katerem se vsi počutijo ne le varne in navdušene, ampak se tudi zdi, da jih prevzame domišljija. Moja naloga režiserja je, da se vsak dan počutimo, kot da delamo igro in ne film, da se zdi intimno in da se osredotočimo na vsak dan posebej."

John Krasinski v vlogi režiserja. FOTO: AP icon-expand