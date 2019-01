John Legend dokazal, da je najboljši 'Insta' mož

John Legend in Chrissy Teigenspadata med tiste zvezdniške pare, ki so zelo aktivni na družbenih omrežjih. Medtem ko John oboževalce razveseljuje z objavami iz zakulisja svojih koncertnih turnej in jim daje vpogled v glasbeno ustvarjanje, pa Chrissy rada dokumentira kuhanje in pripravo kakšne nove jedi. Ko pa sta skupaj, svoje sledilce rada 'posiljujeta' z družinskimi fotografijami z luksuznih počitnic. Ker je 33-letni manekenki zelo pomembno, da fotografija na koncu uspe, tako kot si je zamislila, je zdaj razkrila, kdo se skriva za tem delom. Ne boste verjeli, ampak njen mož se je izkazal za pravega strokovnjaka pri fotografiranju.