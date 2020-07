John Legend o varanju: V mladosti sem bil nepošten in sebičen

Njun gost je bil John Legend , ki je na komentar odgovoril: "V preteklosti sem veliko varal. Predvsem v svojih 20 letih. Med odraščanjem greš čez veliko različnih stvari, tako v srednji šoli kot na fakulteti, in ker sem bil veliko manjših od ostalih prijateljev, se ni veliko deklet zanimalo zame. Ko pa sem končno dobil nekaj pozornosti, mi je to postalo všeč."

Oskarjev nagrajenec je razložil, da si je želel še več pozornosti in to je vedno tudi znal dobro izkoristiti. Njegovo mišljenje pa se je spremenilo, ko je spoznal sedanjo soprogo Chrissy Teigen , s katero sta se poročila leta 2013 in skupaj imata dva otroka: štiriletno Luno in dveletnega Milesa .

Glasbenik je tako položil karte na mizo. "S tem, da nisem želel definirati posameznih razmerij, sem želel pobegniti besedi varanje. A v resnici je bilo varanje. Bil sem nepošten in sebičen. To se je dogajalo, še preden sem bil slaven."

Povedal je, da je njegovo življenje postalo lažje in se počuti bolj svobodnega. "Ko sva se s Chrissy spoznala, sva oba videvala druge ljudi. Na začetku še nisva mislila resno, a je nato preskočila iskrica in sva se zaljubila."Na vprašanje Daxa, ali kdaj v svojem odnosu čuti pritisk in ali ga skrbi, da bi kdaj naredil napako. "Mislim, da je vse manj verjetnosti, da bi naredil kaj narobe. Chrissy ima 12 milijonov sledilcev na Twitterju. Če bi kaj takega naredil, bi bil to karierni samomor. Bilo bi grozno. To je samo še en razlog, da ne sme iti nič narobe."