John Legend po ženinem splavu poiskal tolažbo v glasbi

"Bilo je res težko z javnostjo deliti najino izkušnjo. Bil sem zelo zaskrbljen, a občutki so nama govorili, da morava to storiti, saj so ljudje vedeli, da sva v pričakovanju, Chrissy pa je čutila, da bosta odkrito spregovoriti o tem, kaj se je dogajalo," je povedal za The Guardian. "Presenečen sem bil nad ljubeznijo in podporo, ki so nama jo izkazali ljudje, izkazalo pa se je, da je veliko ljudi šlo skozi podobno izkušnjo kot midva. Da se je Chrissy odločila za ta korak, je bila res pogumna in močna stvar, veliko ljudi po svetu pa se je ob tem počutilo slišane in se niso čutili same v težki situaciji," je še dejal.

Legend je dodal, da čeprav je bila celotna izkušnja tragedija, je hkrati okrepila njuno razmerje, saj sta si stala ob strani kot še nikoli. Pevec se trenutno pripravlja na 24-dnevno gostovanje v Las Vegasu in izid novega, že osmega studijskega albuma. Kot je razkril, je navdih za kar nekaj pesmi našel v najtežjih trenutkih svojega življenja, med njimi pa je tudi izguba tretjega otroka.