John Legend: Treba si je vzeti čas brez otrok

"Chrissy in jaz se potrudiva, da vsak mesec preživiva eno noč brez otrok." John Legend pravi, da imajo otroci kljub temu še vedno svoj telefon, tako da ju lahko pokličejo, če ju potrebujejo. Vendar poudarja, da je zelo pomembno, da si starši vzamejo čas zase in za odnos, da lahko ta še naprej cveti.

"Pobegniti od otrok, iti v toplice in samo uživati v družbi drug drugega. Če si teh trenutkov ne vzameš namenoma, mislim, da ti lahko čas pobegne, ker delo se vedno najde. Vedno boš imel kaj za delati," pravi John.

"Ravno zato mislim, da si moraš namenoma vzeti čas zase, da se lahko skupaj osredotočiš na duševno zdravje in vajin odnos. In mislim, da je to pomembno. To moraš načrtovati. Ja, mislim, da se moraš tega zavedati in namerno o tem razmišljati," še dodaja.

Zvezdnika sta se poročila leta 2013, njun zakon pa jima lepšajo štirje otroci. Trenutke z njimi večkrat delita s svojimi oboževalci, ki radi pokukajo v njihovo zasebno življenje.