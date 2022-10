John Legend priznal, da na začetku razmerja s Chrissy Teigen ni bil dober partner

Pevec John Legend, ki je najbolj znan po svojih romatičnih baladah, je v nedavnem intervjuju priznal, da na začetku razmerja s sedanjo ženo Chrissy Teigen ni bil dober partner. Sedaj eden izmed najbolj trdnih hollywoodskih parov se je spoznal leta 2006, zvezdnika pa sta se takoj ujela. Kljub temu da sta si želela v zvezi napredovati počasi, sta zvezdnika hitro spoznala, da sta si namenjena in se tako leta 2013 poročila.

John Legend morda res velja za srečneža, njegov zakon z nekdanjo manekenko Chrissy Teigen pa za enega najsrečnejših v Hollywoodu, a pevec je pred kratkim v intervjuju v podcastu On Purpose with Jay Shetty priznal, da na začetku romance s sedanjo ženo ni bil tako predan in zavzet, kot je to pozneje postal.

icon-expand Chrissy Teigen in John Legend FOTO: Instagram

"Mislim, da sem bil bolj sebičen," je razlagal 43-letnik in dodal: "Na začetku najinega razmerja nisem bil dober partner, kljub temu da mi je bila zelo všeč in sem bil navdušen, da sem z njo. Še vedno sem bil sebičen. Bil sem sredi 20 let in nisem še bil pripravljen na to, da bi bil popolnoma predan partner, kot sem sedaj." S časom je pevec spoznal, da se mora boriti za svoje razmerje in osebo, ki jo ljubi. "Ko prenehaš biti tako sebičen in prenehaš razmišljati o veselju, ki ga ti prejemaš v zvezi, začneš razmišljati o dolžnostih in svoji predanosti v tej situaciji. Takrat rasteš in postajaš bolj zrel. Del tega je tudi čas, ki ga potrebuje vsak, da postane tista oseba, kakršna si želi postati," je še dodal pevec, ki je navdih za nekaj svojih najlepših balad poiskal prav v njuni ljubezni.

"Ko sva se spoznala, sva se zelo privlačila, najina kemija je bila izjemna, vendar je ta stopnja privlačnosti na začetku zveze zgolj zaljubljenost. Ljubezen, ki pa bo kljubovala času, pa mora biti globlja in bolj realna od tega. Skupaj sva prestala dovolj, vse skupaj pa naju je utrdilo in naju naredilo močnejša. Zaradi testov, ki sva jih prestala, sva skupaj rasla in drug o drugem spoznala stvari, ki jih prej nisva vedela. Sedaj je vse drugače, ampak boljše," se je spominjal pevec. Par, ki že ima dva otroka, šestletno Luno Simone in štiriletnega Milesa Theodora, se bo kmalu razveselil naraščaja, ki bo sledil razočaranju ob splavu, ki ga je družina doživela pred več kot dvema letoma.