John Legend z družino uživa na toplem

Med božičnimi in novoletnimi prazniki je najlepše darilo zagotovo čas, ki ga preživimo z družino in najdražjimi.John Legend, Chrissy Teigen ter njuna otroka Miles inLuna so hladne temperature zamenjali za tropsko podnebje. Družinica je spakirala kovčke in se nastanila v eno od luksuznih počitniških hiš tik ob morju. 4-članska družinica tako uživa v poležavanju na peščeni plaži in morskih radosti.