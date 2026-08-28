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John Legend zaplesal s svojim velikanskim pudljem

Los Angeles, 28. 08. 2026 10.48 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
John Legend zaplesal s svojim velikanskim pudljem

John Legend in Chrissy Teigen sta svetovni dan psov obeležila s prikupnimi utrinki svojih štirinožnih družinskih članov. Največ pozornosti je pritegnil posnetek 47-letnega pevca, ki je zaplesal s svojim velikanskim pudljem Peteyjem. Zakonca sta ob tej priložnosti obudila tudi spomine na pse, ki so bili skozi leta del njune družine.

John Legend je ob svetovnem dnevu psov na Instagramu objavil galerijo fotografij in posnetkov, posvečenih kosmatincem, ki so bili skozi leta del njegove družine. Med njimi je bil tudi zabaven posnetek, na katerem 47-letni glasbenik pleše z velikanskim pudljem Peteyjem, ki sta ga z ženo Chrissy Teigen posvojila leta 2020. Na posnetku Legend prepeva, medtem ko se Petey postavi na zadnje noge in se s sprednjima tacama nasloni nanj. Skupaj se nato zavrtita po prostoru, njun ples pa se konča, ko se kosmatinec nenadoma požene stran, pevec pa se ob tem zasmeji.

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V galeriji se je znašla tudi Johnova 40-letna žena, ki je pozirala s Peteyjem in psičko Pearl, predstavnico pasme baset, ki so jo posvojili leta 2021. Na eni od fotografij je njun sin Miles s psičko Pebbles, na drugi pa se Chrissy in njuna hčerka Esti crkljata s Peteyjem. Zakonca sta v objavo vključila tudi druge družinske spomine s svojimi psi. Med drugim sta delila fotografijo sina Wrena iz časa, ko je bil še dojenček, skupaj z buldogom Dudleyjem, ki ga je družina rešila po požarih v Los Angelesu. "26. avgust je svetovni dan psov. Praznujte z nekom, ki ga imate radi! Majhna objava v zahvalo vsem psom, ki so bili skozi leta del naše družine. Neizmerno sem hvaležen, da sem lahko z vsemi delil toliko ljubezni," je ob galeriji zapisal zvezdnik.

Petey sicer ni prvič pokazal svojih plesnih sposobnosti. Oktobra 2024 je z njim zaplesala tudi Johnova žena, ki je v posnetku, objavljenem na Instagram profilu njihovega podjetja za pasjo hrano, z velikanskim pudljem zaplesala salso, nato pa poskusila zaplesati še s Pearl.

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Pevčeva žena je prihod Peteyja v družino oznanila leta 2020, ko je objavila več fotografij in posnetkov njune hčerke Lune z novim ljubljenčkom. Že takrat je napovedala, da bo Petey verjetno zrasel v precej velikega psa. "Je kraljevi pudelj in če bo kaj podoben svojemu očetu, bo največji karamelni Gumby, kar ste jih kdaj videli," je zapisala.

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Družina je imela tudi francosko buldoginjo Penny, ki je januarja 2025 poginila. Manekenka se je takrat od dolgoletne ljubljenke poslovila s čustvenim zapisom. "Naša čudovita mala tripodna kraljica Penny je danes mirno poginila v spanju. Skotila se je na isti dan, ko sva se z Johnom pred 11 leti poročila, in bila z nama ob vsakem otroku, vsaki izgubi in vsakem veselju," je zapisala.

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Penny je opisala kot psičko, ki ni imela ničesar raje od ljubezni, božanja in uničevanja žogic. "Nikoli ne pozabite, da je vsak kuža le nekaj poglavij v vašem dolgem življenju, vi pa ste zanj njegova celotna knjiga, njegovo celotno življenje," je dodala. "O, Penny. Neizmerno srečo smo imeli, da smo te imeli. Pozdravi Puddyja in Pippo v našem imenu. Zdaj ste spet vsi skupaj," je sklenila.

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