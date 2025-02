John Lithgow: Dumbledore bo zaznamoval moje zadnje življenjsko poglavje

"No, zame je bilo to popolno presenečenje," je o vlogi dejal Lithgow in dodal: "Poklicali so me, ko sem bil na filmskem festivalu Sundance in to ni bila lahka odločitev, saj me bo to definiralo za zadnje poglavje mojega življenja, bojim se. Vendar sem zelo navdušen. Nekateri čudoviti ljudje obračajo svojo pozornost nazaj na Harryja Potterja. Zato je bila to tako težka odločitev. Na zaključni zabavi bom star približno 87 let, vendar sem rekel da."