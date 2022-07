John Malkovich: Neuspeh je moj zvesti spremljevalec

John Malkovich je eden najbolj cenjenih igralcev, ki je nedavno ponovno navdušil slovenske obiskovalce na Festivalu Ljubljana, in sicer na glasbeno-gledališki predstavi Glasbeni kritik. In prav z opisi iz omenjene predstave se je začel naš pogovor s slavnim mojstrom igre. Malkovich kot glavni povezovalec, besede, kot so Grd! Nenaraven! Netalentirano zmene! omenja primere zasoljenih kritik, ki so jih v zgodovini klasične glasbe o mojstrih, kot sta Bach ali denimo Beethoven, zapisali glasbeni kritiki. Nikomur ni bilo prizaneseno.

S tem se strinja tudi glasbenik in avtor predstave Aleksey Igudesman: "Ko so veličastne skladatelje, kot so Beethoven, Brahms in Schumann, kritiki raztrgali na koščke nas je to navdušilo! To nam sporoča, da ne glede na to, kdo si, pričakuj kritike, raztrgali te bodo!" Malkovich pa delo skladateljev primerja tudi z delom igralca. "Ko sebe in svoje delo izpostaviš javnosti, bodo tudi negativne posledice. To je dejstvo in veliko odzivov bo izjemno grdih," je prepričan.

Kot je bila neprizanesljiva tudi kritika ene od Malkovichevih gledaliških predstav, ki jo je pred leti izvedel v Istanbulu. Ekipa je bila nad njo tako navdušena, da so jo vključili v predstavo Glasbeni kritik. "V tej kritiki so zapisali: "Johna Malkovicha nikdar več ne spustite preko turške meje! Naj najprej opravi avdicijo na meji! Vizo lahko dobi šele po avdiciji! Naj gre nazaj študirati igro! John se ne more primerjati z igralci, kot sta Philip Seymour Hoffman ali Al Pacino. To je poezija!" razloži Hyung-ki Joo, glasbenik in soustvarjalec predstave Glasbeni kritik.

A Johna to ni pretirano ganilo. Kako pa se je Malkovich naučil tako hladno sprejemati kritike? "Tega ne bi imenoval "hladen", sem zgolj praktičen. Nekako je to vame vtepel moj oče. Dejal je, naj se sam odločim. Ne tvoji učitelji, ne ostali. Ko si otrok, si skeptičen. Sem mar vaški tepček? Toda na koncu je to potrebno," pravi igralec.

Mladim talentom vseh vrst svetuje, naj se čim prej spoprijateljijo z neuspehom. "Zame je neuspeh od vedno zvesti spremljevalec. Seveda mi ne ustreza. Razumem ga, ni mi všeč. Neuspeh nikomur ni všeč. Vendar nas spremlja v enaki meri, kot uspeh," nam John polaga na srce.