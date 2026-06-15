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Tuja scena

John Malkovich o Hrvaški: Najnevarnejša stvar v tej državi je prepih

Split, 15. 06. 2026 20.01 pred 10 dnevi 3 min branja 1

Avtor:
Ota Širca Roš E.M.
John Malkovich

"Tudi velika mesta se ne zdijo velika. Najnevarnejša stvar v tej državi pa je prepih," je med drugim pripomnil John Malkovich v novem promocijskem filmu Hrvaške turistične skupnosti. Skoraj šest minut in pol dolg video, v katerem glavno vlogo igra eden najbolj priznanih igralcev današnjega časa, se zavestno odmika od klasičnih turističnih lokacij ter Hrvaško predstavlja skozi humor, ljudi in vsakdanje trenutke.

John Malkovich, dvakratni nominiranec za oskarja, dobitnik emmyja in zvezdnik filmov Nevarna razmerja, V navzkrižnem ognju ter Biti John Malkovich v filmu na duhovit in samoironičen način odkriva različne obraze Hrvaške. Zgodba se začne, ko Malkovichev agent igralcu sporoči, da je genetski test razkril njegove hrvaške korenine. Hkrati mu pove, da ga čaka snemanje promocijskega videa o Hrvaški. Malkovich nad idejo sprva ni navdušen. Poudarja, da nima časa in da o Hrvaški ne ve skoraj ničesar.

Tudi ob prihodu v državo, ko ga mejna policistka vpraša po namenu obiska, nekoliko zmedeno odvrne, da pravzaprav niti sam ne ve, zakaj je prišel. Toda med potovanjem po državi se njegovo razpoloženje začne postopoma spreminjati. Od Dubrovnika in obale do notranjosti države, od lokalne gastronomije do vsakdanjega življenja – Hrvaška igralca počasi osvoji.

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Posebnost filma je prav humor, s katerim Malkovich opisuje svoje izkušnje na Hrvaškem. Ko ga po tednu dni pokliče agent in ga povpraša, kako mu je všeč, igralec v svojem značilnem ciničnem slogu naniza vrsto pripomb, ki se hitro izkažejo za pravzaprav zelo iskrene pohvale.

Med drugim pripomni, da so ljudje na Hrvaškem zelo neposredni, da je država tako majhna, da se niti velika mesta ne zdijo velika, ter da je "najnevarnejša stvar v tej državi prepih". Pove tudi, da ga pri delu nenehno zmotijo morje, mesta in podeželje, ob tem pa hudomušno doda: "In sploh me ne sprašujte o hrani."

Čeprav vse to izreče z značilno mero ironije, je gledalcu hitro jasno, da se je nad državo medtem že navdušil. To potrdi tudi zaključek filma, ko mu agent sporoči, da bo moral na Hrvaškem ostati še en teden dlje. Malkovich navidezno protestira, vendar njegov izraz obraza razkrije, da ga je novica pravzaprav razveselila.

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John Malkovich, ki ima hrvaške korenine, je Hrvaško v preteklosti večkrat obiskal tako zasebno kot v okviru gledaliških gostovanj. V začetku maja je prejel hrvaško državljanstvo, ob premieri promocijskega filma pa so mu simbolično izročili tudi hrvaški potni list. Pomembno vlogo pri nastanku projekta je imel tudi kreativni direktor Pete Radovich, priznani televizijski in športni producent hrvaškega rodu ter dobitnik kar 45 nagrad emmy v 18 različnih kategorijah.

Prav dolgoletno sodelovanje med Radovichem in Malkovichem je bilo ključno za igralčevo sodelovanje pri projektu. To je že njuno četrto skupno sodelovanje, njuni prejšnji projekti pa so bili nagrajeni s številnimi prestižnimi priznanji, med njimi petimi nagradami emmy, petimi canneskimi levi in osmimi nagradami clio.

Film so premierno predstavili v Alexandrii v ZDA, ki sta ga ob svetovnem prvenstvu v nogometu 2026 organizirala Ministrstvo za turizem in šport Republike Hrvaške ter Hrvaška turistična skupnost v sodelovanju s Hrvaško nogometno zvezo. Dogodka so se poleg igralca in režiserja udeležili selektor Zlatko Dalić, kapetan Luka Modrić, člani hrvaške reprezentance, predsednik Hrvaške nogometne zveze Marijan Kustić, legendarni košarkar Toni Kukoč ter številni predstavniki ameriške diplomacije, turističnega in športnega sektorja ter medijev.

John Malkovich hrvaška turizem
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KOMENTARJI1

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Amor Fati
15. 06. 2026 21.02
Baje je posnel en kratek dvajset minutni filem ki se naj bi predvajal čez 100 let v daljni prihodnosti. Nihče ne pozna njegove zgodbe in vsebine. Vsi sodelujoči od kamermana, reziserja dalje, so vezani na molk. Scenarij so pa zazgali, da ne bi slučajno prišel v napačne roke, torej v roke javnosti. Skratka, dragi John je prodana duša.
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