John Malkovich o Hrvaški: Najnevarnejša stvar v tej državi je prepih

John Malkovich, dvakratni nominiranec za oskarja, dobitnik emmyja in zvezdnik filmov Nevarna razmerja, V navzkrižnem ognju ter Biti John Malkovich v filmu na duhovit in samoironičen način odkriva različne obraze Hrvaške. Zgodba se začne, ko Malkovichev agent igralcu sporoči, da je genetski test razkril njegove hrvaške korenine. Hkrati mu pove, da ga čaka snemanje promocijskega videa o Hrvaški. Malkovich nad idejo sprva ni navdušen. Poudarja, da nima časa in da o Hrvaški ne ve skoraj ničesar. Tudi ob prihodu v državo, ko ga mejna policistka vpraša po namenu obiska, nekoliko zmedeno odvrne, da pravzaprav niti sam ne ve, zakaj je prišel. Toda med potovanjem po državi se njegovo razpoloženje začne postopoma spreminjati. Od Dubrovnika in obale do notranjosti države, od lokalne gastronomije do vsakdanjega življenja – Hrvaška igralca počasi osvoji.

Posebnost filma je prav humor, s katerim Malkovich opisuje svoje izkušnje na Hrvaškem. Ko ga po tednu dni pokliče agent in ga povpraša, kako mu je všeč, igralec v svojem značilnem ciničnem slogu naniza vrsto pripomb, ki se hitro izkažejo za pravzaprav zelo iskrene pohvale. Med drugim pripomni, da so ljudje na Hrvaškem zelo neposredni, da je država tako majhna, da se niti velika mesta ne zdijo velika, ter da je "najnevarnejša stvar v tej državi prepih". Pove tudi, da ga pri delu nenehno zmotijo morje, mesta in podeželje, ob tem pa hudomušno doda: "In sploh me ne sprašujte o hrani." Čeprav vse to izreče z značilno mero ironije, je gledalcu hitro jasno, da se je nad državo medtem že navdušil. To potrdi tudi zaključek filma, ko mu agent sporoči, da bo moral na Hrvaškem ostati še en teden dlje. Malkovich navidezno protestira, vendar njegov izraz obraza razkrije, da ga je novica pravzaprav razveselila.