John Malkovich v promocijskem videu vabi na Hrvaško

John Malkovich je nastopil v novem promocijskem videu, v katerem Hrvaška vabi tuje turiste. Posneli so ga v centru Splita, kjer ameriški igralec kosi s hrvaškim ministrom za turizem Tončijem Glavino. Ko zvezdnik ministra opozori, da cel dan nista še nič počela, mu ta odvrne, da se bo kot hrvaški državljan moral še veliko naučiti, ob tem pa namiguje na to, da mora znati uživati v brezdelju.