Tuja scena

John Malkovich v promocijskem videu vabi na Hrvaško

Split, 26. 05. 2026 19.34 pred 1 uro 1 min branja 0

K.Z.
John Malkovich

Ameriški igralec John Malkovich, ki je v začetku meseca dobil hrvaško državljanstvo, v novem promocijskem videu Hrvaške turistične zveze vabi na Hrvaško. Z njim želijo naši južni sosedje privabiti več tujih turistov, posebej pa se nadejajo Američanov.

John Malkovich je nastopil v novem promocijskem videu, v katerem Hrvaška vabi tuje turiste. Posneli so ga v centru Splita, kjer ameriški igralec kosi s hrvaškim ministrom za turizem Tončijem Glavino. Ko zvezdnik ministra opozori, da cel dan nista še nič počela, mu ta odvrne, da se bo kot hrvaški državljan moral še veliko naučiti, ob tem pa namiguje na to, da mora znati uživati v brezdelju.

Promocijski video je nastal v sodelovanju s Petom Radovichem, priznanim ameriškim televizijskim in športnim producentom hrvaških korenin. To je že četrto sodelovanje Malkovicha in Radovicha, njuni prejšnji skupni projekti pa so osvojili številne prestižne nagrade, vključno s petimi emmyji, petimi canskimi levi in osmimi nagradami clio.

Preberi še Plenković v Zagrebu sprejel ameriškega igralca Johna Malkovicha

Malkovich, ki je sam po rodu s Hrvaške, natančneje iz Ozlja, je naše južne sosede obiskal v začetku maja, ko so mu izročili potrdilo o državljanstvu.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

