John Malkovich v promocijskem videu vabi na Hrvaško

John Malkovich je nastopil v novem promocijskem videu, v katerem Hrvaška vabi tuje turiste. Posneli so ga v centru Splita, kjer ameriški igralec kosi s hrvaškim ministrom za turizem Tončijem Glavino. Ko zvezdnik ministra opozori, da cel dan nista še nič počela, mu ta odvrne, da se bo kot hrvaški državljan moral še veliko naučiti, ob tem pa namiguje na to, da mora znati uživati v brezdelju.
Promocijski video je nastal v sodelovanju s Petom Radovichem, priznanim ameriškim televizijskim in športnim producentom hrvaških korenin. To je že četrto sodelovanje Malkovicha in Radovicha, njuni prejšnji skupni projekti pa so osvojili številne prestižne nagrade, vključno s petimi emmyji, petimi canskimi levi in osmimi nagradami clio.
Malkovich, ki je sam po rodu s Hrvaške, natančneje iz Ozlja, je naše južne sosede obiskal v začetku maja, ko so mu izročili potrdilo o državljanstvu.
