John Mayer ne hodi več na zmenke: Nimam 'tekočega' poguma

Zvezdnik, ki je veljal za ženskarja, je priznal, da si sedaj želi dolgotrajno zvezo, in ne več le zmenkov s slavnimi ženskami. "Celo življenje, vključno z današnjim dnem, si to želim. Če bi mi rekli, da bi lahko imel z nekom čudovita dva meseca, a bi se končalo prvi dan tretjega meseca, me ne bi zanimalo," je nadaljeval kantavtor. "Vedno sem iskal potencial za dolgoročno razmerje," je dejal. Na seznamu njegovih nekdanjih deklet so sicer tako Taylor Swift, Katy Perry, Jessica Simpson, Minka Kelly, Jennifer Love Hewitt kot tudi Jennifer Aniston.