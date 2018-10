John Mayer: Spal sem z okoli 500 ženskami

41-letni ameriški pevec John Mayerocenljuje, da je v svojem življenju med rjuhami bil z okoli 500 ljudmi. Med bolj slavnimi so zagotovoJennifer Aniston, Jessica SimpsoninKaty Perry. O seksu in pestrem spolnem življenju pa je spregovoril v Instagram prenosu Cazzie David in njene oddajo Current Mood (Trenutno počutje).

Cazzie ga je vprašala, s koliko ženskami si je delil posteljo, da naj dvakrat pomežikne, če je bila cifra višja od 800, ter enkrat, če je bilo več kot 500. Ker je obakrat zgolj strmel v kamero, je potem priznal, da je njegova števec na "mehkih 500".

Izjavil je tudi, da je moral kaki ženski igrati svoje pesmi, preden jo je spravil med rjuhe. Bolj pa se mu je zdelo smešno vprašanje, če je kdaj masturbiral na svojo glasbo. "Ne vem, če sem kdaj masturbiral na katero koli glasbo, razen ko sem bil precej mlajši in je ves čas v ozadju igral MTV, kar je bilo tudi edino, kar smo imeli. V kakšnem svetu bi človek masturbiral na svojo glasbo?" je hudomušno pripomnil.