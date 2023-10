John Stamos o ločitvi z Rebecco Romijn: Sovražil sem jo

"Sovražil sem jo in nisem mogel verjeti, koliko sem jo sovražil. To me je uničilo," se je turbulentne ločitve z Rebecco Romijn spominjal John Stamos. Igralec in nekdanja manekenka sta bila poročena pet let, razhod pa je pri igralcu pustil velik pečat, ki ga je zaznamoval "za veliko preveč časa".