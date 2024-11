John Stamos zaradi lažno pobrite glave tarča kritik: Plitva poteza

"Ni boljšega kot si nadeti lasuljo brez las in s pomočjo preurejanja fotografij izkazati ljubezen in podporo bratu," je ob fotografijah na družbenem omrežju pripisal Stamos, nato pa čestital 56-letnemu Coulierju, da se s toliko moči in pozitive bori z boleznijo."To je navdihujoče. Vem, da boš premagal to, jaz pa ponosno stojim ob tebi na vsakem koraku. Rad te imam," je še dodal.

Ne drugi od treh fotografij Stamos brije prijateljeve lase, na tretji pa ga poljublja na golo glavo, z njima pa je tudi Coulierjeva žena Melissa. Kljub temu, da je bil za igralčevo potezo pravi namen, pa so se nad njegovo gesto, da si je sam na glavo nadel kapo, ki jo igralci nosijo, da dosežejo izgled brez las, brez da bi si te v resnici pobrili, doživel plaz kritik.

"Resno? Mu nisi mogel preprosto pobriti glave?" se je med komentarji oglasil nekdo, drugi pa dodal:"Bog blagoslovi Dava, ampak ali je bilo to res primerno?" Tretji pa je pripisal:"Je kapa za plešo res simbol podpore? Lahko jo kar snameš in si nazaj 'normalen'. Ko se ljudje odločijo za ta korak, si dejansko pobrijejo glavo. Ne morem pomagati, ampak občutek imam, da izkoriščaš Davovo bolezen, da bi bil sam bolj všečen."