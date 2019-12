John Travolta in Olivia Newton-John upodobila legendarni par iz Briljantine

Igralca John Travolta in Olivia Newton-John, legendarni filmski par iz filma Briljantina, sta navdušila oboževalce in po več kot štirih desetletjih stopila v čevlje Dannyja Zukoja in Sandy Olsson. Ob velikem filmskem in pevskem dogodku v ameriški zvezdi državi Florida sta se poklonila ikoničnima likoma, pridružili pa so se jima tudi drugi igralci, ki so jih njihove vloge zaznamovale.