John Travolta osemletnemu sinu dovolil zasesti pilotski stolček

Potem, ko je sinu dovolil 'pilotirati', si je vzel čas tudi za hčerko in tako njo kot Bena odpeljal v živalski vrt. Srečen trio je poziral ob koali, posneli so kenguruje, Travolta pa je tudi zamigal in zapel ob mladiču aligatorja.

Čeprav John ne govori pogosto o svojem družinskem življenju, je v nedavnem intervjuju za revijo People spregovoril o svoji hčerki Elle, ki je zaplavala v igralske vode in priznal, da jo neizmerno občuduje. ''Ona je tako samosvoja. Je graciozna, elegantna in čudovita. Ne vem, kako je postala takšna, prav tako pa si za njene kvalitete ne lastim nobenih zaslug. Občudujem jo,''je povedal Travolta, ki je dodal, da je otrokom potrebno omogočiti pravico do svobode izražanja: ''Resnično verjamem v to, da imajo otroci svoje pravice. Samo zato, ker imajo 'majhna telesa', ne pomeni, da si ne zaslužijo biti slišani. Mislim, da so ob primernem svetovanju sposobni priti do idej, ki so boljše od naših.''