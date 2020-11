John Travolta oboževalcem namenil nekaj besed: Hvala za podporo

V čustvenem zapisu na Instagramu se je igralec John Travolta zahvalil svojim sledilcem, ker so mu stali ob strani, ko se je moral soočiti s smrtjo svoje pokojne žene Kelly Preston . Kelly je umrla po dveletni bitki z rakom na dojkah in je pretresla ves svet zabave, saj je svojo bolezen ves čas skrivala.

"Rad bi se zahvalil vsem in vsakemu posebej za vašo podporo v zadnjem letu. Neverjetni ste," je zvezdnik povedal v kratkem videu, posnetem med praznovanjem dneva zahvalnosti. Johnu Travolti na Instagramu sledi 3,3 milijona ljudi.

Kot omenjeno, je Travolta objave na družbenih omrežjih že večkrat posvetil svoji pokojni ženi. Tako ji je recimo oktobra čestital za rojstni dan. Takrat je objavil video, v katerem pleše s svojo hčerjo Ello, in dopisal: "S hčerko Ello pleševa v spomin na mamico. To je bila ena najljubših Kellyjinih stvari, plesati z menoj."

John in Kelly sta se poročila leta 1991 in bila starša trem otrokom: hčeri Elli, sinu Benjaminu in sinu Jettu, ki je leta 2009 nenadno umrl na izletu po Bahamih.