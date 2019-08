John Travolta pojasnil svojo zmoto: Moral bi izpeljati do konca

Kot smo že poročali, je letos na podelitvi VMA nagrad, ki jih podeljuje ameriška televizijska mreža MTV, John Travolta skupaj s Queen Latifah za izvajalko z najboljšim videospotom razglasil Taylor Swift. Kipec pa je John želel predati kar Jade Jolie, transvestitu, ki oponaša Taylor Swift. Jade je malce zmedeno pogledal, a tudi John je ob bolj pozornem ogledu spoznal, da ni prava oseba. Drug drugemu sta se nasmehnila, se potrepljala po rami in počakala pravo Taylor.

Medtem ko se je Swiftovi zmota zdela zelo zabavna, je Travolta nedavno za enega od ameriških radiev povedal, kaj se je v resnici zgodilo: "Na oder je prišlo zelo veliko ljudi in iskal sem Swiftovo. Zdi se mi smešno, kako je bila situacija potem interpretirana, bilo je zabavno, ni mi bilo mar." Nadaljeval je, da zadnje čase vse, kar naredi, pride na naslovnice: "Če si pobrijem glavo, sem na naslovnicah, če nekaj narobe izgovorim, sem na naslovnicah." Nato pa je razkril, da je že od samega začetka vedel, da Jade ni prava Taylor Swift: "Včasih razmišljam, kaj bi bilo, če bi nagrado res dal njemu. To bi bilo fantastično. Moral bi izpeljati do konca."