John Travolta pokojnemu sinu: O tebi razmišljam vsak dan

Travolta in njegova pokojna žena Kelly Preston o sinu, ki je bil avtist, nista veliko govorila v javnosti. Ko se je igralka leta 2012 nekoliko odprla, je dejala: "Jett je bil avtist. Imel je epileptične napade in ko je bil zelo mlad, je imel Kawasakijev sindrom. Kot mati trdno verjamem tako kot tudi moj mož, da obstajajo nekateri dejavniki, ki prispevajo k avtizmu, predvsem kemikalije v našem okolju in hrani."

John ima za sabo dve veliki izgubi. Najprej sta se morala s Kelly posloviti od sina, ki je leta 2009 pri rosnih 16-letih umrl med družinskim dopustovanjem na Bahamih zaradi udarca v glavo. Jett je bolehal za izjemno redkim Kawasakijevim sindromom, zaradi katerega je večkrat izgubil zavest, takrat pa je bilo to zanj usodno. Zvezdnik je leta 2009 izgubil še ženo, ki je v 58. letu starosti izgubila dveletno bitko z rakom na dojkah. Sedaj je ostal sam z dvema otrokoma, 22-letno Ello in 11-letnim Benjaminom.