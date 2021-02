John Travolta praznoval prvi rojstni dan brez Kelly Preston

"Vse najboljše najbolj neverjetnemu moškemu, kar sem jih kdajkoli spoznala. Nisi le najboljši oče, ampak si tudi moj najboljši prijatelj," je zapisala Ella Travolta naInstagramu in besede namenila očetu Johnu Travolti. V zapisu se mu je zahvalila tudi za to, da jo je dobro vzgojil, da ji vedno priskoči na pomoč in da ji izkazuje ljubezen. "Svet ima tako srečo, da te ima, in mi še posebej. Rada te imam, oče. Med praznovanjem sva se imela res dobro," je zaključila voščilo in dodala emotikone v obliki src.