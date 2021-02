John Travolta s hčerjo zaplesal v stilu Briljantine

John Travolta je s hčerjo Ello navdušil s plesom, ki so ga ustvarjalci enega od komercialnih sporočil vključili v nekajsekundni izdelek, ta pa se bo predvajal v času športnega spektakla Super Bowl. 66-letni igralec značilnih korakov in gibov rok iz kultnega filma očitno še ni pozabil, svoje znanje pa je uspešno prenesel tudi na 20-letno hči, ki je bila nad tem, kar sta posnela, tudi sama pozitivno presenečena.

Travolta, ki je to isto koreografijo zaplesal že leta 1978 z Olivio Newton-John, je bil zaradi sodelovanja s članico družine izjemno vesel: ''Super Bowl zame predstavlja trenutek za praznovanje. Ko so me iz podjetja kontaktirali, če bi se z Ello želel pojaviti v reklami, sem bil izredno navdušen, saj so naju prosili tudi, da v posnetku zapleševa.'' Dodal je, da sta se imela na snemanju lepo, saj sta bila obkrožena s super sodelavci in ostalimi znanimi osebami, ki se prav tako pojavijo v zabavnem oglasu.