John Travolta je v spomin pokojni Kelly zaplesal s hčerko

Kelly, ki je med drugim igrala v filmih, kot staJerry Maquire inDvojčka, je umrla julija v 58. letu starosti, je po dveh letih izgubila bitko z rakom na dojkah. Julija je žalostno novico na Instagramu delil John, ob ženini fotografiji pa je zapisal nekaj besed in svoje sledilce prosil za razumevanje, da potrebuje čas zase: "S težkim srcem potrjujem, da je moja čudovita žena izgubila dveletno bitko z rakom na dojkah. Bila je pogumen boj in bila obkrožena z ljubeznijo in podporo ljubljenih. Z družino bomo večno hvaležni zdravnikom in medicinskim sestram zdravstvene ustanove Anderson Cancer Center in vsem drugim zdravstvenim centrom, ki so nam pomagali. Prav tako se zahvaljujemo družini in prijateljem, ki so ji stali ob strani. Kellyjine ljubezni in njenega življenja se bomo za vedno spominjali. Vzel si bom nekaj časa zase in za svoje otroke, ki so izgubili mamo, zato, prosim, odpustite mi vnaprej, če me nekaj časa ne bo od nikjer. Ampak prosim, vedite, da bomo v nadaljnjih tednih in mesecih čutili vašo ljubezen, medtem ko bomo celili rane. Z vso ljubeznijo, J."