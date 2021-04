John Travolta se spominja pokojnega sina

Njen letošnji rojstni dan je imel malo grenak priokus, saj je bil to prvi rojstni dan, ki ga je praznovala brez svoje mame Kelly Preston, ki je lani pri 58 letih umrla po dveletni bitki z rakom na dojkah. Poleg hčere ima John Travolta še 10-letnega sina Benjamina.

Medtem ko Travolta in Preston nista pogosto govorila o Jettu, ki je imel avtizem, se je danes že pokojna igralka Kelly novembra 2012 malo odprla in povedala naslednje: "Jett je bil avtist. Imel je epileptične napade in ko je bil zelo mlad, je imel Kawasakijev sindrom,"je takrat dejala Prestonova."Kot mati trdno verjamem, tako kot tudi moj mož, da obstajajo nekateri dejavniki, ki prispevajo k avtizmu, predvsem kemikalije v našem okolju in hrani."

16-letni Jett je med družinskim dopustovanjem na Bahamih umrl zaradi udarca v glavo. Jett je bolehal za izjemo redkim Kawasakijevim sindromom, zaradi katerega je večkrat izgubil zavest, takrat pa je bilo to zanj usodno.