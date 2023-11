John Travolta spregovoril o poletu, na katerem je mislil, da bo umrl

Travolta, ki ima pilotsko licenco, je dejal, da se ga je zaradi podobne osebne izkušnje, knjiga Fredericka Forsytha, po kateri je posnet film The Shepherd, še bolj dotaknila. "Ko sem jo prebral, je zgodba še bolj odmevala, zaradi izkušnje, ki sem jo osebno doživel. Vedel sem, kakšen je občutek, ko absolutno misliš, da boš umrl," je pojasnil igralec, ki je takrat letel skupaj s svojo družino. "Rekel sem: To je to, ne morem verjeti, da bom umrl v tem letalu." "In potem smo se kot po čudežu spustili po predpisih na nižjo nadmorsko višino," se je spominjal poleta leta 1992 in dodal, da je nato zasilno pristal na letališču v Washingotnu, kot pilot Freddie Hooke. V filmu ga je upodobil Ben Radcliffe, ki mu je po mnenju Travolte uspelo ujeti "tisti obup, ko misliš, da boš dejansko umrl".

Zvezdnik Briljantine je na premieri dejal, da se je ob prvem branju "takoj zaljubil" v Forsythovo knjigo, vendar takrat ni naredil ničesar za to, da bi zgodbo prenesel na veliko platno. "Ker je bilo takoj po Šundu, sem delal en film za drugim," je pojasnil. "Po desetih letih sem to enostavno opustil in se odločil, da tega nikoli ne bom zares posnel." Sčasoma, ko se je pisatelj in režiser Iain Softley povezal z njim, sta si prizadevala uresničiti projekt. John je dejal, da gre za enega izmed redkih projektov, ki ga je nosil v srcu. "30 let sem želel imeti z njim usodo. Trajalo je 30 let, ampak danes sem tukaj."