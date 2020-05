Johna Malkovicha v najstništvu spolno nadlegoval profesor igre

66-letni igralec John Malkovichje povedal, da je bil pri 19 letih žrtev spolne zlorabe. Kot je povedal v intervjuju za The Guardianga je nadlegoval profesor v gledališču. "Ko sem bil mlajši sem imel profesorja, ki je poučeval igro. Ta profesor je naredil nekaj pristopov do mene, ki niso bili na mestu. Imel sem 19 let, on okoli 50. Rekel sem mu, da to ni zame, da mi ni do tega in da mi je žal," je povedal igralec in dodal: "Bil je profesor, ki sem ga imel rad, se po njem zgledoval in ga spoštoval. A življenje je šlo naprej. Zamenjal sem šolo. A ne povsem zaradi tega pripetljaja."

Ob tem se je dotaknil tudi zlorab, ki so Harveyja Weinsteina obsodile na 23 let zapora: "To je drugače. Te zlorabe so veliko hujše od tega, kar sem jaz izkusil. To je bil teror nad ženskami."

Malkovich je bil, ko je izvedel za dejansa Weinsteina, šokiran in dodal, da si vseh teh dejanj ne more predstavljati, čeprav je filmski mogul obsojen na 23 let zapora."Ko je bil obsojen, sem bil šokiran. Mislim, da ne poznam nikogar, ki bi mislil, da bo res šel v zapor."