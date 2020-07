Johnny Depp: Amber Heard se je z mano poročila zaradi kariere

Igralca Johnny Depp in Amber Heard sta se znova znašla na sodišču tokrat zaradi tožbe, ki jo je 57-letni igralec vložil zoper založnika tabloida The Sun, News Group Newspapers, in izvršnega urednika Dana Woottona zaradi članka, ki je bil objavljen aprila leta 2018. Po poročanju portala People je Depp v svoji izjavi dejal, da ga je Amber izkoristila in prepričan je, da je vedela, kaj hoče, sam pa je bil izredno lahka tarča.

Nekdanja zakonca Johnny Depp in Amber Heard, ki sta se spoznala med snemanjem filma Zapiti dnevnik leta 2011, nadaljujeta sodno bitko. Depp je v svoji izjavi na sodišču dejal, da je imela igralka še pred poroko načrte, da ga bo zapeljala in ga vzela za moža le zato, ker je želela napredovati kot igralka. "Takrat je bila do mene zelo prijazna in mi je veliko govorila o razhodu s svojim nekdanjim partnerjem. Če bi takrat vedel, kar vem zdaj, bi zaznal opozorilne znake rdeče zastave, a žal nisem," je po poročanju portala Peopledejal 57-letnik na sodišču.

"Bila je lepa, na videz me je zelo privlačila in nasedel sem ji," je nadaljeval igralec, ki je navdušil v franšizi Pirati s Karibov, "Bombardirala me je z ljubeznijo. Šele pozneje sem razumel, da je že od samega začetka imela namen, da se z mano poroči, da bi njena kariera dosegla naslednjo prelomnico, hkrati pa je želela imeti finančno oporo in vedela je, kako to doseči. Vedela je, kaj hoče in jaz sem bil lahka tarča."

Depp je še dodal, da je Heardova dobro preučila njegove interese in se predstavljala kot strokovnjak ter mu na ta način želela pomagati pri vsakodnevnih težavah: "Predstavila se je kot moja sorodna duša, z enakimi interesi, razmišljanjem, najljubšimi stvarmi, okusom glasbe in umetnosti. Namesto da bi na to gledal kot na nekaj zlaganega, sem bil prepričan, da je iskrena in ljubeča."

