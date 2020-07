Johnny Depp: Amber me je varala s Channingom Tatumom ter Leonardom DiCapriem

57-letni Depp je Heardovi očital tudi to, da ga je varala z igralcem Leonardom DiCapriem, s katerim se je udeležila avdicije za eno od vlog. ''Provociral me je vsakič, ko je bil pijan ali zadet, izmislil si je poniževalne vzdevke za vsakega od moških igralskih kolegov, saj jih je videl kot seksualne grožnje,'' je igralka zapisala v izjavi za sodišče. Za DiCapria in Tatuma si je celo izmisli žaljiva nadimka. Nekdanji partnerki je tako pošiljal žaljiva sporočila v katerem so bile navedene osebe moškega spola, ki jih je poimenoval po svoje. ''Pri varanju me je poskušal ujeti tako, da mi je jemal telefon ali mi povedal, da mu je nekdo rekel, da imam afero in se nato obnašal, kot da ima informacije, ki to dokazujejo, medtem, ko temu res ni bilo tako,''je dejala v izjavi. Povedala je še, da je zahteval, da ve vse o romantičnih prizorih v filmih in se kasneje tudi pogosto prepiral o tem, kako dovolim, da me ljudje gledajo med temi sekvencami. ''Pridobil je celo kopije scenarijev, ki si jih je ogledal, ne da bi me vprašal ali sploh sme'', je še dodala Heardova.