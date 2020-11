Johnny Depp bo izpodbijal sodbo, odstopil od filmske vloge

"Najprej bi se rad zahvalil vsem, ki so mi izkazali podporo in vdanost. Kot drugo vam sporočam, da me je podjetje Warner Bros pozvalo, naj odstopim od vloge Grindelwalda v filmu Magične živali in to prošnjo sem upošteval in sem se z njo strinjal. Na koncu pa bi rad dodal še: Čudna sodba sodišča v Združenem kraljestvu ne bo spremenila mojega boja za resnico in potrjujem, da se nameravam pritožiti,"je zapisal v uradni izjavi, ki jo je objavil na Instagramu ter dodal, da je odločen, da bo dokazal, da so obtožbe proti njemu napačne. "To obdobje ne bo definiralo mojega življenja in kariere."