Johnny Depp: Edini kraj, kjer se počutim normalno, je moj dom na Bahamih

"Kjer se počutim najbolj samega sebe na vsem svetu in kamor grem, da se počutim povsem normalno, je moje mesto na Bahamih, ker je to otok in me nihče ne gleda," je pojasnil Johnny Depp in dodal: "Imeti moraš neko zatočišče, varno mesto, kamor lahko pobegneš pred pogledi in zanimanjem drugih, mesto, kjer lahko samo sediš na plaži, bereš, slikaš, meditiraš ali karkoli že. To je zame svoboda."

"Tega ni naredil nihče in dejstvo je, da Dior je, in za to se zahvaljujem vsem, ki so sodelovali pri odločitvi, da mi zaupajo in vztrajajo z mano vse od dna do vrha in nazaj. Za vedno bom njihov dolžnik in vedno jim bom zvest," je dodal.

Pred kratkim so v javnosti zaokrožile govorice, da se Depp dobiva z zvezdnico serije Wednesday, Jenno Ortega, na kar se je igralka odzvala z zapisom: "To je tako neumno, da se ne morem niti nasmejati."