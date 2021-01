Johnny Depp Heardovi očita, da še ni uresničila obljubljene donacije

Odvetnica igralke Elaine Bredehoftje potrdila, da njena stranka še ni izpolnila zaveze, da bo 5,7 milijona evrov donirala otroški bolnišnici v Los Angelesu. Imela naj bi finančne razloge za to. "Amber je v preteklosti že donirala sedem zneskov v dobrodelne namene in še vedno namerava prispevati in izpolniti svojo obljubo. Vendar je izpolnitev svojega cilja morala časovno odložiti, ker je gospod Depp vložil tožbo in je bila prisiljena zapraviti na milijone evrov, da se je lahko branila pred lažnimi obtožbami nekdanjega soproga."