Johnny Depp naj bi Heardovi prepovedal nastopanje v prizorih z veliko golote

Bitka med nekdanjima zakoncema Johnnyjem Deppom in Amber Heard še vedno polni naslovnice tabloidov. Tokrat je nekdanja soproga priznanega igralca obtožila, da je skušal nadzorovati njeno življenje in ji prepovedal nošenje oblačil, ki razkrivajo preveč, prav tako pa naj bi ji prepovedal sodelovanje pri določenih produkcijah.

Novi sodni dokumenti razkrivajo podrobnosti spolnih prizorov, v katerih naj bi igrala Amber Heard, a jih obenem skrbno varovala pred svojim nekdanjim soprogom Johnnyjem Deppom. Zvezda franšize Pirati s Karibov je med drugim priznal, da je po naravi precej ljubosumen, a da je bila Amber tista, ki ni želela nastopati v prizorih z goloto.

icon-expand Johnny Depp obtožbe zanika. FOTO: Profimedia

Dokazi, ki so jih zbrali odvetniki, ki zastopajo igralko Heardovo, pravijo, da se je zaupanje v zadnjih fazah njunega zakona porušilo do te mere, da ji je Depp skušal na vsak način preprečiti, da bi na rdeči preprogi nosila oblačila, ki razkrijejo preveč kože, prav tako pa ji je preprečil, da bi igrala v filmih, ki so vključevali spolne prizore. V svojo obrambo je Depp pojasnil, da si je to v resnici želela Heardova: "Amber je neprijetno, ko jo obravnavajo kot spolni objekt in upala je, da bo sčasoma dobivala boljše vloge, kjer ne bo treba kazati preveč kože. Ni si več želela sodelovati v filmih, kjer je prevladovala golota."

Nekdanja zakonca sta se sicer na sodišču znova znašla zaradi Deppove tožbe proti založniku tabloida The Sun, News Group Newspapers, in izvršnemu uredniku Danu Wottonu zaradi članka, ki so ga objavili aprila leta 2018, v katerem so ga imenovali kot 'pretepača svoje žene'. Zvezdnik vse navedbe zanika in trdi, da je bila njegove soproga nasilna in manipulativna že od začetka njunega zakona. Ko so Heardovi odvetniki potrdili, da je Depp poskušal nadzorovati njeno življenje, je odgovoril: "Nikoli ji nisem modroval o tem, kaj naj obleče, zagotovo pa bi omenil, če bi mislil, da je oblečena popolnoma nasprotno od svojih želja. Vedel sem, da si želi postati uspešna igralka in zato sem ji tudi rekel, da ji ni treba nastopati gola v filmih, če se s tem ne strinja."

icon-expand Amber Heard stoji za svojimi besedami. FOTO: AP