Johnny Depp: Hollywood me je bojkotiral

Johnny Depp je za angleški The Times spregovoril o zadnjih petih letih hollywoodskega bojkota, kot se je izrazil sam. Depp se namreč tako dolgo na sodišču bori proti bivši ženi Amber Heard , ki ga obtožuje fizičnega nasilja. Johnny ji takrat ni ostal dolžen in proti njej vložil tožbo zaradi klevet. Zunaj sodišča sta se pogodila za več milijonov evrov in ob tem podpisala dogovor, da o svojem zakonu ne bosta več javno govorila, a si je Amber leta 2018 premislila in tožbo znova vložila. Celotno dogajanje je zelo vplivalo na igralčev ugled in posledično izgubo dela.

Deppa so po izgubi tožbe proti angleškemu tabloidu, ki ga je označil za ''ženinega pretepača'', prosili, da opusti vlogo v franšizi Magične živali, poleg tega pa v Združenih državah ne bodo izdali novega filma Minamata, v katerem igra, saj naj bi "osebne težave igralca metale slabo luč na produkcijsko hišo". 58-letnika je umik filma z ameriškega tržišča zmotil, saj meni, da je pomemben za ljudi in da ga Hollywood ne bi smel bojkotirati zaradi njegove osebne situacije.

Kljub vsem oviram pa je Deppu v tem času uspelo ohraniti podporo oboževalcev: "Vedno so bili moji delodajalci. Oni so delodajalci nas vseh. Kupujejo karte, kupujejo promocijske artikle. Oni so razlog za bogastvo produkcijskih hiš, a so te to pozabile. Jaz nisem," je dejal in poudaril, da je nanje ponosen. Hvaležen jim je, da skušajo na dan spraviti resnico, ki je osrednji mediji nočejo.