Johnny Depp in Amber Heard po grdi ločitveni bitki znova v sodnih klopeh

Johnny Depp in Amber Heard sta se spoznala leta 2009, med snemanjem filma s primernim naslovom za njuno burno razmerje "Zapiti dnevnik". On je imel 46, ona natanko pol manj, torej 23 let. Poročila sta se leta 2015, se razšla petnajst mesecev kasneje, uradno pa sta se ločila leta 2017. Najnovejše pranje njunega umazanega perila in tokrat tudi posteljnine, pa te dni opravljata na londonskem sodišču.