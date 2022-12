Johnny Depp izpolnil željo neozdravljivo bolnega dečka

Johnny Depp ima veliko srce, kar je nedavno dokazal tako, da je izpolnil željo neozdravljivo bolnemu fantku Koriju . Igralec se je oblekel v lik kapitana Jacka Sparrowa iz filmov Pirati s Karibov in dečku poslal spodbudno video sporočilo. "Želim ti vso srečo, jaz sem tvoj oboževalec številka ena, kapitan Kori, vse moje spoštovanje in ljubezen," je dejal v videu v stilu slavnega lika.

Kori Parkin-Stovell je velik oboževalec kapitana Jacka Sparrowa in sporočilo igralca v omenjenem liku ga je močno razveselilo. Obenem upa, da bo z objavo posnetka pridobil čim več sledilcev na svojem kanalu na tuji pretočni platformi. "Kapitan Kori, vem, si pravi človek za to delo. Z veseljem te bom spremljal in k ogledu tvojega kanala povabil tudi vse prijatelje," je v videu še povedal igralec, ki se je v posnetku pretvarjal, da je na gusarski ladji.