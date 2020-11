Johnny Depp je izgubil tožbo proti britanskemu tabloidu

Hollywoodski igralec Johnny Depp je izgubil tožbo na londonskem sodišču, kjer je potekal sodni postopek proti britanskemu tabloidu The Sun. Ta je v enem izmed člankov o pranju umazanega perila z igralčevo nekdanjo ženo Amber Heard Deppa označil za ''ženinega pretepača''.

Igralec Jonny Depp je po tožbi založnika tabloida The Sun, News Group Newspapers, in izvršnega urednika Dana Woottona zaradi članka, ki je bil objavljen aprila leta 2018, sodišče zapustil s povešeno glavo. Zvezdnik še vedno odločno zanika, da je bil nasilen do svoje nekdanje žene Amber Heard. Sodišče je tako zavrnilo dodelitev odškodnine, ki jo je zvezdnik franšize Pirati s Karibovzahteval za škodo, ki je bila povzročena njegovemu ugledu, in obrekovanje.

icon-expand Johnny Depp je izgubil tožbo. FOTO: Profimedia

V svoji sodbi je sodnik dejal: "Tožnik ni dobil tožbe za obrekovanje ... Obtoženci so pokazali, da je tisto, kar so objavili v svojem zapisu, resnično. Do teh zaključkov sem prišel, ko sem podrobno preučil 14 incidentov, na katere se sklicujejo obtoženci, in splošne premisleke, ki jih je navedla tožeča stranka. V teh okoliščinah je imel obtoženec pravico do objave novice."

Iz založništva tabloida so razsodbo sodišča že komentirali: "The Sun že več kot 20 let vodi kampanje za žrtve nasilja v družini. Žrtve ne smejo ostati brez glasu. Zahvaljujemo se sodniku za natančen premislek in Amber Heard za pogum."Igralca tako čaka še eno sojenje, saj 34-letnica zahteva odškodnino v višini 84,5 milijona evrov, ker naj bi o njej namerno širil laži.

icon-expand Amber Heard je bila prisotna na sojenju. FOTO: Profimedia

Amber je bila na sojenju prisotna, izjavo za medije pa je podala njena odvetnica Elaine Charlson Bredehoft: "Za tiste, ki smo bili prisotni na sojenju v Londonu, ta odločitev in sodba nista presenečenje. Zelo kmalu bomo v ZDA predstavili še obsežnejše dokaze. Obljubili smo, da bomo na sodišču v ZDA dosegli pravico za Amber Heard." Johnny in Amber sta se sicer spoznala leta 2011 na snemanju filma Zapiti dnevnik. Poročila sta se leta 2015, že leto kasneje pa je Amber zaprosila za prepoved približevanja, saj naj bi bil njen mož nasilen. Igralka je maja 2016 vložila ločitvene papirje, potem ko je Johnnyja obtožila fizičnega nasilja, Johnny pa je nato proti Amber vložil tožbo zaradi klevet. Na koncu sta se zunaj sodišča pogodila za več milijonov evrov, ob tem pa naj bi podpisala tudi dogovor, da o svojem zakonu ne bosta več javno govorila, a si je Amber konec leta 2018 premislila in znova vložila tožbo.