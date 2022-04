Johnny Depp med pričanjem: Moj cilj je resnica

Igralec Johnny Depp je v zvezni državi Virginija sedel na stol za priče, kjer z nekdanjo ženo Amber Heard znova bijeta bitko na sodišču. 58-letni zvezdnik je povedal, da je bil po njenih izjavah o domačem nasilju šokiran, prizadele pa so ga tudi zato, ker so vplivale na njegova otroka, ki ju ima z nekdanjo partnerko, francosko igralko Vanesso Paradis .

"Nikoli nisem prišel do točke, ko bi udaril gospodično Heard ali katero koli drugo žensko," je pričal pod zaprisego. "Ker sem vedel, da te obtožbe niso resnične, sem se odločil postaviti zase in za svoja otroka, ki sta bila v tistem času stara 14 in 16 let," je o sedaj 22-letni Lily-Rose in 20-letnem Jacku dejal njun oče.

"Moj cilj je resnica," je še povedal in dodal, da si želi razčistiti stvari, saj so lažne obtožbe uničile njegov sloves, ljudje v njegovem življenju pa so mislili, da je lažnivec in popolnoma zlagana oseba. Med pričanjem se je primerjal s Pepelko in Kvazimodom ter dejal: "Nisem si zaslužil tega, prav tako si tega nista zaslužila moja otroka, ki sta verjela vame več let. Nisem želel, da vsi ti ljudje verjamejo lažem o meni, saj se ponašam z resnicoljubnostjo. Resnica je edina stvar, ki me zanima."