Johnny Depp meni, da je kultura črtanja ušla izpod nadzora

Povedal je, da gre pri kulturi črtanja in takojšnjem obsojanju za zelo zapleteno situacijo, pri čimer se je posredno obregnil tudi ob gibanje #MeToo, ki se bori proti spolnemu nadlegovanju. "Prepričan sem, da so različna gibanja, ki so se pojavila, nastala z najboljšimi nameni, vendar so že zdavnaj ušla izpod nadzora. Zagotavljam vam, da nihče ni varen. Niti eden izmed vas, dokler je nekdo pripravljen povedati eno samo stvar."

Johnny Amber na novinarski konferenci ni omenjal, saj je bilo novinarjem pred dogodkom rečeno, da ga lahko sprašujejo zgolj o njegovi filmski karieri. 58-letni igralec svojega zasebnega življenja tako ni komentiral, je pa podal svoj pogled na številne kritike, ki želijo preprečiti njegov obstanek v filmskem svetu. "Potreben je le en stavek, da ti zmanjka tal pod nogami. To se ni zgodilo samo meni, ampak še marsikomu – ženske, moški in otroci so trpeli zaradi neprijetnosti različnih oblik, zaradi katerih so na določeni točki žal začeli verjeti, da je to normalno, da so to oni. Ampak ni normalno."

Odločitev žirije, da nagrado podeli hollywoodskemu zvezdniku, je naletela na neodobravanje številnih. Mnogi filmski ustvarjalci so kritizirali odločitev organizatorja festivala, da nagrado donostia podeli Deppu, saj naj bi s tem žrtvam nasilja predali napačno sporočilo. Špansko združenje filmskih ustvarjalk in avdiovizualnih medijev je dejalo, da se nagrade ne smejo podeljevati izključno na podlagi poklicnih ali umetniških dosežkov.