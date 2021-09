Johnny Depp: Moja mati je bila najbolj zloben človek na svetu

Zgodba igralca Johnnyja Deppa je malce drugačna, kot jo je zvezdnik predstavljal v javnosti. Na dan so prišli dokumenti iz leta 1981, v katerih je Betty Sue Depp navedla, da ima sina, ki je emancipiran in samostojen. Igralec je bil takrat star 15 let, sam pa je že več krat povedal, da je pri 17 letih živel v avtomobilu.

A v ločitvenih dokumentih, ki so bili podpisani leta 1981 je navedano: "Žena navaja, da je mladoletni otrok strank, Johnny C. Depp II, v celoti emancipiran in se sam preživlja." Paul Barresi, ki je dokumente odkril, je dejal: "Depp je vedno govoril, da je od 11. leta naprej jemal različne substance, med njimi tudi marihuano, kokain, ekstazi, LSD, protibolečinska zdravila na recept, opiate in gobice. Droge so bile njegov način pobega iz družinskih težav. Težko je dobil plačane koncerte s svojo garažno skupino, zato je delal kot prodajalec pisal s skrajšanim delovnim časom."

"Kakor koli povzamemo, pri 17. letih Depp nikakor ni bil finančno neodvisen in daleč od tega, da bi bil emancipiran. Rečem lahko, da ga je mati zapustila, ko jo je najbolj rabil. Ne obstajajo pravni dokumenti, da bi bil Johnny Depp kdaj pravno gledano emancipiran," je še povedal Barresi.