Johnny Depp na sojenje prišel v srbski kravati

Srbski mediji so zagrabili podrobnost s sredinega sojenja med zvezdnikoma Johnnyjem Deppom in Amber Heard. Opazili so namreč, da si je Johnny za na sojenje nadel prav posebno kravato. To v dar dobil v Srbiji, kjer je bil že nekajkrat in kamor se zelo rad vrača. Na modnem dodatku je podoba mozaika, ki krasijo cerkev svetega Save v Beogradu. Kot poročajo srbski mediji kravat stane dobrih 80 evrov.

"Mozaik kravate je del mozaika kolekcije in je narejena in naravne svile. Navdih za to kravato smo našli v mozaiku cerkve svetega Save," piše na uradni spletni strani srbske modne trgovine.