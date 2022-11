Johnny Depp je stopil v svet mode in lepote. Igralec in glasbenik je nastopil na posebni modni reviji za Rihannino modno znamko Fenty in s tem požel zelo mešane odzive. Medtem ko so nekateri naravnost navdušeni nad njegovim nastopom, so drugi razočarani nad dejstvom, da je slavna pevka kontroverznemu igralcu kot prva po odmevnem sojenju ponudila tako veliko platformo in ga s tem posredno tudi podprla.

Johnny Depp je postal najnovejši model Rihannine modne znamke Fenty. Igralec in glasbenik se je priljubljeni liniji oblačil in drugih modnih dodatkov pridružil le nekaj mesecev po tem, ko je z nekdanjo soprogo Amber Heard bil odmevno sodno bitko. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V videoposnetku modnega dogodka, ki je zakrožil po družbenih omrežjih, je moč videti Deppa, ki se v modni spalni opravi sprehaja po temačnem gozdu, pri tem pa je obkrožen s plesalci. Štirideset sekund dolg nastop je razdvojil uporabnike na spletu. Dokumentarec o zvezi Johnnyja Deppa in Amber Heard na VOYO. Medtem ko so nekateri naravnost navdušeni nad njegovim nastopom, so drugi razočarani nad dejstvom, da je slavna pevka kontroverznemu igralcu kot prva po odmevnem sojenju ponudila tako veliko platformo in ga s tem posredno tudi podprla. icon-expand Johnny Depp: najnovejši model Rihannine modne znamke. FOTO: Twitter "Vau, to si bom večkrat ogledala," je pod videoposnetek zapisala ena od Deppovih oboževalk, medtem ko je druga dodala, da bo kupila, karkoli igralec prodaja."Rihanna je tako kul, da je podprla Deppa," se je s prvima dvema strinjala tretja uporabnica. S povsem drugega zornega kota pa so na Deppov nastop gledali tisti, ki igralca ne podpirajo. "Ne razumem, zakaj ga ljudje hvalijo. Rihanna, to ti ni podobno. Če bi kdo moral razumeti partnerjevo nasilje, si to ti," je na splet zapisal eden od razočaranih uporabnikov. S tem se je navezal na dejstvo, da je bila pevka pred leti žrtev nasilja, podobno kot je na sodišču trdila Amber Heard. "Svojega razočaranja ne morem opisati z besedami." Spomnimo, Depp in Heardova sta sodno bitko na sodišču v Virginiji bila med 11. aprilom in 1. junijem. Porota na sodišču je po treh dneh posvetovanja sprejela odločitev, da je Amber Heard kriva obrekovanja zaradi članka, ki ga je napisala v Washington Postu, v katerem je navedla, da je bila žrtev družinskega nasilja. Igralka, ki je zoper Deppa vložila ločeno tožbo zaradi obrekovanja, je prav tako zmagala, a zgolj v eni od treh točk obtožnice.