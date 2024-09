Johnny Depp po kritikah zaradi škrbastih zob pokazal sijoč nasmeh

Igralec Johnny Depp se je maja leta 2023 soočil s številnimi kritikami zaskrbljenih oboževalcev, ki so opazili, da njegovi zobje niso več tako sijoči in beli, kot so bili nekoč. Kot kaže, so se ga komentarji dotaknili, saj so zvezdnika franšize Pirati s Karibov nedavno opazili na počitnicah na Bahamih, kjer pa je pokazal svoj nov, bleščeče bel nasmeh.

Johnny Depp je lansko leto na filmskem festivalu v Cannesu požel navdušenje s svojim novim filmom Jeanne du Barry, obenem pa poskrbel tudi za veliko začudenih pogledov. Pozornim oboževalcem ni ostalo skrito, da zvezdnikov nekdaj lep nasmeh ni bil več tako sijoč, mnogi pa so ga ob tem kritizirali, da je pozabil na ustno higieno. 61-letnega igralca so nedavno opazili na Bahamih, kjer je bil na počitnicah, na enem od videov, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, pa je jasno razvidno, da ima Depp znova bele in lesketajoče se zobe.

Johnny Depp je pokazal nov sijoči nasmeh. FOTO: Profimedia icon-expand

Posnetek je nastal v enem od lokalov na plaži v okrožju Exuma, zvezdnik pa na njem komunicira tako z osebjem lokala kot preostalimi obiskovalci, večkrat pa se nasmehne tistemu, ki je za kamero. 61-letnik je deloval sproščeno in dobre volje, se rokoval z oboževalci, skočil pa je tudi na drugo stran pulta, kjer je pomagal natakarju pri postrežbi in pripravi pijače.

Johnny Depp je maja 2023 na filmskem festivalu v Cannesu razočaral s svojim nasmehom. FOTO: Profimedia icon-expand

Kmalu po objavi so se pod videom pojavili številni komentarji, v katerih so navdušeni oboževalci izpostavili, da se Deppovi zobje znova lesketajo. "Imam prav, da so njegovi zobje videti bolj sijoči kot kadar koli prej?" je zapisal nekdo, spet drugi pa je dodal: "Opazim samo jaz ali pa so njegovi zobje res bolj ravni?" Tretji je prepričano zapisal: "Zagotovo si je popravil zobe! Zelo je videti dobro!"