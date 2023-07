Johnny Depp po poškodbi gležnja opažen z berglo.

Poročali smo, da je Johnny Depp zaradi poškodbe gležnja moral prestaviti tri koncerte v sklopu turneje s svojo skupino Hollywood Vampires . Kot je sporočil na družbenem omrežju, je namreč utrpel boleč zlom gležnja. Sedaj so igralca v Bostonu pred prestavljenim koncertom opazili, kako si pri hoji pomaga z berglo. Kljub zdravstveni oviri je bil Depp videti nasmejan in dobre volje.

"Johnny je po zadnjih nastopih utrpel bolečo poškodbo gležnja in zdravnik mu je odsvetoval potovanje. Zaradi tega je zelo razočaran, a se veseli počitka, da bodo lahko vsi štirje vampirji dali vse od sebe na turneji po Evropi," so zapisali člani skupine konec maja, ko se je Depp poškodoval. Igralec je takrat pojasnil, da so mu zdravniki predlagali, naj se izogiba kakršnim koli dejavnostim ter obljubil, da se bo s prestavljenimi koncerti v Bostonu, Manchestru in Bethelu oddolžil vsem, ki so kupili vstopnico.

Poškodba gležnja, za katero je zvezdnik pozneje dejal, da je boleč zlom, pa ni zvezdnikova edina zdravstvena skrb. Sredi meseca so ga namreč našli nezavestnega v hotelski sobi v Budimpešti. Spomnimo, Deppa so pred nastopom nezavestnega našli v hotelski sobi, zaradi česar so organizatorji morali nemudoma poklicati zdravnika. Oboževalci, ki so v velikem številu že napolnili dvorano v madžarski prestolnici, tako niso dočakali nastopa zvezdniške zasedbe. Po zdravstvenem pregledu je bilo namreč ugotovljeno, da Depp ni bil v stanju nastopiti, saj da je bila njegova telesna pripravljenost slaba.

Koncert v Budimpešti je bil odpovedan, organizator dogodka pa je že potrdil, da z zvezdniško zasedbo iščejo nov termin za nastop.