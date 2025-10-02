Svetli način
Tuja scena

Johnny Depp po več kot treh desetletjih znova na pariškem tednu mode

Pariz, 02. 10. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Johnny Depp je presenetil z obiskom pariškega tedna mode. Zvezdnik se je tam pojavil po več kot 30 letih in še zdaleč ni bil edini zvezdnik, ki si je najnovejšo kolekcijo modne hiše Dior ogledal iz prve vrste, tam so bile namreč tudi oskarjevke Charlize Theron, Mikey Madison in Jennifer Lawrence.

Igralec Johnny Depp se je po več kot 30 letih vrnil na teden mode, ki poteka v francoski prestolnici. Zvezdnik franšize Pirati s Karibov je za dogodek nadel siv klobuk in ujemajoči se suknjič ter karirasto srajco. Zvezdnik, ki je videz dopolnil s sončnimi očali, si je iz prve vrste ogledal najnovejšo kolekcijo modne hiše Dior.

Johnny Depp po več kot treh desetletjih zopet na pariškem tednu mode
Johnny Depp po več kot treh desetletjih zopet na pariškem tednu mode FOTO: AP

Zvezdnik se je modnega dogodka nazadnje udeležil v obdobju, ko je bil v zvezi z manekenko Kate Moss, na Pariz pa ga vežejo posebni spomini, saj je tam skupaj z nekdanjo partnerko Vanesso Paradis vzgajal danes 26-letno hčerko Lily-Rose Depp in tri leta mlajšega sina Jacka Deppa. "To je edini kraj, kjer sem se resnično počutil doma," je časopisu The Sunday Times zaupal že meseca junija.

V istem intervjuju je zvezdnik, ki je z nekdanjo soprogo Amber Heard prestal burno ločitev in kasneje zelo javno sodno bitko, priznal, da se le redko udeležuje družabnih dogodkov. "Za seboj imam 40 let slave, ki se je nisem navadil. In vesel sem, da se je nisem," je priznal in dodal, da ne mara vzbujati pozornosti. 

Igralec še zdaleč ni bil edini zvezdnik na dogodku, tam so bile namreč tudi oskarjevke Charlize Theron, Mikey Madison in Jennifer Lawrence ter članica zasedbe Blackpink, Jisoo.

Johnny Depp TEDEN MODE pariz
