Johnny Depp preoblečen v kapitana Jacka Sparrowa presenetil bolne otroke

Bolnišnica je utrinke zvezdnikovega obiska delila tudi na družbenem omrežju X, ob fotografijah pa so pripisali: "Celotno osebje Univerzitetne bolnišnice Donostia bi rado izrazilo hvaležnost Johnnyju Deppu za njegov čas, podporo in energijo, prav tako pa se zahvaljujemo festivalu San Sebastian, ki je omogočil ta obisk."

Zvezdnik je v franšizi Pirati s Karibov zaigral ob Orlandu Bloomu in Keiri Knightley, ki sta nastopila v likih zaljubljenega para, ki se sooča s konflikti s kapitanom, drugimi pirati in skupinami, ki so povezane z britanskim imperijem.

61-letnik je na filmskem festivalu predstavil svoj novi film, ki nosi naslov Modi: Three Days on the Wing of Madness, tokrat je sedel na režiserski stolček. Na tiskovni konferenci ob premieri je razkril, da se je zelo poistovetil z glavnim junakom, italijanskim umetnikom Amedeom Modiglianijem.

"Vsak ima svojo zgodbo. Seveda, lahko rečemo, da sem v življenju že doživel kakšno stvar ali dve. A sem v redu," je v smehu povedal in dodal: "Nenazadnje smo vsi doživeli že veliko stvari, le da vaše življenje ni prikazano kot nadaljevanka." Ob tem je namignil na odmevno sojenje, v katerem so njegovo nekdanjo ženo Amber Heard spoznali krivo obrekovanja, pravna bitka med nekdanjim parom pa je bila tudi navdih za dokumentarne in druge filme.