Johnny Depp presenetil z nastopom v Angliji

Johnny Depp se je po končanem sojenju v Virginiji, ki čaka zgolj na odločitev porote, odpravil v Anglijo, kjer je kot gost presenečenja nastopil skupaj z glasbeno legendo in dobrim prijateljem Jeffom Beckom. Kitaristu se je pridružil v dvorani Sheffield City, kjer sta skupaj odigrala priredbo pesmi Isolation, pod katero se je podpisal John Lennon. Nato sta skupaj odigrala še dve glasbeni uspešnici: What's Going On Marvina Gayeja in Little Wing Jimija Hendrixa.