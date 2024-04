Johnny Depp: Prišel sem od nikoder in končal v vlogi francoskega kralja

OGLAS

Johnny Depp se je vrnil na rdečo preprogo ob predstavitvi svojega novega francoskega filma Jeanne Du Barry. 60-letni igralec je poziral za fotografije in podpisoval avtograme oboževalcev na premieri filma v Združenem kraljestvu, ki je potekala v gledališču Curzon Mayfair. Depp je poziral tudi z Maïwenn, svojo soigralko in režiserko filma. Kot je poročal Variety, je Depp na odru pred projekcijo dejal, da se počuti "nenavadno, čudno, perverzno srečnega", da so mu v filmu ponudili vlogo kralja Ludvika XV.

Johnny Deep FOTO: Profimedia icon-expand

"Ko sva se z Maïwenn prvič dejansko srečala, sva se pogovarjala o tem, da bi jaz delal film in igral Ludvika XV., francoskega kralja. Takrat se v vaših možganih takoj zgodi, da se vrnete v Kentucky, kjer je vse ocvrto," se je pošalil Depp in razložil:"Torej se zavedaš, da si prišel od nikoder in nenadoma končal v vlogi francoskega kralja." Dodal je: "Zame ni imelo smisla, poskušal sem jo pregovoriti. Toda ona tega ni slišala in imela je veliko poguma, da me je vzela v svojo zasedbo." To je zvezdnikova prva filmska vloga po spornem sojenju v Virginiji z bivšo ženo Amber Heard. Film je svetovno premiero doživel že lani maja na filmskem festivalu v Cannesu. V njej igrajo tudi Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud in Pascal Greggory.