Johnny Depp proslavil zmago z večerjo v vrednosti 58.000 evrov

Johnnyju Deppu je prejšnji teden uspelo to, kar si je prizadeval že nekaj let. Dokazal je, da ga je Amber Heard v Washington Postu obrekovala, ko je zapisala, da je bil do nje nasilen. Zvezdnik, ki se že nekaj dni mudi na Otoku, je zmago proslavil z razkošno indijsko večerjo, na katero je povabil svoje prijatelje in znance.

Johnny Depp je svojo zmago na sodišču v Virginiji proslavil, kot se spodobi. V prestižno indijsko restavracijo v Birminghamu je povabil svoje prijatelje iz glasbenega sveta, med drugim tudi kitarista Jeffa Becka, s katerim je nedavno stopil na oder. Restavracijo so zaprli posebej za zvezdnika, ki je lahko s svojo družbo v miru užival v hrani. icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right Šef restavracije je povedal, da so Deppovim gostom stregli številne indijske specialitete, račun pa je na koncu znašal približno 58.000 evrov, poroča Daily Mail. "Z Deppovim obiskom smo zaslužili več denarja, kot ga zaslužimo v našem najbolj zasedenem večeru, kar je sobota, ko pripravimo okoli 400 večerij." Šef Mohammed Hussain je zvezdnika franšize Pirati s Karibov opisal kot "zelo prijetnega in prizemljenega možakarja". Dejal je, da je Johnny z veseljem poziral z oboževalci, ki so želeli fotografijo, in se veliko časa pogovarjal z osebjem. PREBERI ŠE Jeff Beck potrdil izdajo albuma z Johnnyjem Deppom 58-letni Depp, ki mu bo Amber morala zaradi obrekovanja plačati 9,6 milijona evrov, je trenutno na turneji v Veliki Britaniji skupaj z legendarnim kitaristom Jeffom Beckom. Od tam je spremljal tudi odločitev porote, naslednji dan pa stopil na oder v Gatesheadu, kjer ga je občinstvo pospremilo z bučnim aplavzom, Beck pa ga je na oder pospremil z besedami: "Kakšen izid!"