Johnny Depp razkril najljubšo družinsko praznično tradicijo

Los Angeles, 09. 11. 2025 08.00

Johnny Depp je v nedavnem intervjuju delil svojo najljubšo družinsko praznično tradicijo, ki je preprosta – videti svoja otroka Lily-Rose in Jacka Deppa. Igralec je ob tem priznal, da pogreša čase, ko je bil njihov 'papa', ter da ima posebne spomine na Pariz, kjer je z njimi preživel prva leta.

Igralec Johnny Depp je v intervjuju za portal E! News razkril, kaj bo počel z družino med prihajajočimi prazniki. Dejal je, da se v času veselega decembra najbolj veseli dejstva, da vidi svojo družino in svoja otroka Lily-Rose in Jacka Deppa. "Moja najljubša družinska praznična tradicija? Videti družino," je povedal 62-letnik, ki se mudi na promociji novega filma Modi: Three Days on the Wing of Madness, pod katerega se je podpisal tudi kot režiser.

In kljub temu da se vselej veseli videti svoja potomca, je zvezdnik priznal, da pogreša čase, ko je bil njun očka. "Bil sem 'papa'." Tudi zato ga še posebej lepi spomini vežejo na Pariz, kjer je z otrokoma preživel njuna prva leta: "To je edini kraj, kjer sem se resnično počutil doma," je časopisu The Sunday Times zaupal že meseca junija.

V Pariz se je nedavno tudi vrnil, tam se je namreč po več kot treh desetletjih udeležil tedna mode. S svojo prisotnostjo je požel veliko pozornosti, o svojem redkem pojavljanju v javnosti pa je dejal: "Za seboj imam 40 let slave, ki se je nisem navadil. In vesel sem, da se je nisem."

